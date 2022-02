Aafrika suurimas naftariigis on terav puudus autokütusest

Tanklates on pikad järjekorrad, inimesed proovivad ööpäev läbi autokütust osta. Pikimad järjekorrad on pealinnas Abujas. Viimaste päevade jooksul on autokütuse hind tõusnud mustal turul umbes neli korda, vahendas BBC.

Nigeeriat tabab tihti terav kütusepuudus, kuna naftatöötlemistehased ei tööta täisvõimsusel. Nigeeria ekspordib toornaftat ja impordib siis kohalikuks tarbimiseks rafineeritud naftasaaduseid.

Nigeeria riiklik naftafirma teatas, et turul on miljonite liitrite koguses halva kvaliteediga autokütust. Hulk kütust on konfiskeeritud. Firma teatas, et kavatseb tarnida nüüd 2,3 miljardit liitrit bensiini. Selle eesmärk on lõpetada riigis pikad järjekorrad.

Nigeerias toodetatakse umbes kaks miljonit barrelit naftat päevas. Riigis tegutsevad ka suured globaalsed naftafirmad nagu Shell, Total ja ExxonMobil.