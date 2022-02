"Pealtnägija": kust jookseb politseivastase vägivalla punane joon?

Kõik on näinud konflikte ja provotseerimist piirangutevastastel miitingutel, aga viimasel ajal on panuseid tõstetud – infosõdalased tuvastavad konkreetsed politseinikud ja hakkavad neid ning nende lähedasi trollima. "Pealtnägija" uuris, kust jookseb politseivastase vägivalla punane joon?

Viimasel ajal toimub pea iga nädal Eestis mõni piirangutevastane meeleavaldus, üksikud intsidendid on igapäevased. On omaette teema, kas sellised aktsioonid on meile imporditud ja kui suurt osa elanikkonnast nad tegelikult esindavad, aga demokraatlikus ühiskonnas on igaühel sõna- ja meeleavaldusvabadus.

Kui kodanikuallumatus ja isegi provotseerimine mahuvad võib-olla veel selle alla, siis politsei sõnul ületati punane joon, kui hakati välja otsima konkreetsete ametnike ja nende lähedaste nimesid ning neid trollima. Seda õhutavad tagant ka mõned poliitikud ja arvamusliidrid.

Kust aga jookseb mõistlik piir ja kas sellise inimjahi õhutamine mõne arvamusliidri poolt on riigimehelik?