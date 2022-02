Metsaomanikud peavad raie peatamise hüvitist kahjuga võrreldes väikeseks

Keskkonnaministeerium lubab, et veel tänavu hakatakse maksma hüvitisi Natura 2000 aladel asuvatele metsaomanikele, kelle raie Euroopa Komisjoni rikkumismenetluse tõttu 28 kuuks peatati. Erametsaliidu hinnangul on hüvitise summa tekitatud kahjuga võrreldes liiga väike.

Keskkonnaamet teatas kuu alguses raie peatamisest Natura 2000 alade metsaelupaikades, kuhu jääb 12 000 hektari ulatuses ka eraomanike metsasid. Raie peatati 28 kuuks.

Keeld rakendus Euroopa Komisjoni rikkumismenetluse tõttu, mille järgi Eesti ei hinda piisavalt raiete mõju elupaikadele.

"Hinnanguliselt on rehkendusel ka see pool, et tõesti jääb metsa majandamata, riigil jääb tulu saamata, lisandväärtus jääb loomata. Meie hinnangul on see summa tegelikult suurem kui isegi need ähvardavad trahvid," ütles Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa.

Eestit ohustav maksimaalne trahvimäär on kuni 17,7 miljonit eurot, millele võib lisanduda maksena kuni 6,9 miljonit eurot aastas. Keskkonnaministeerium valmistabki nüüd ette ajutise kaitse saanud aladele mõeldud meedet.

"Praeguse loogika kohaselt tähendaks seda, et kui see metsaelupaikade kaitse otsus saab sellise lõpliku kinnituse, seejärel tekiks omanikel ka võimalus toetust taotleda. Jah eesmärk on see, et tegelikult juba sellel aastal oleks võimalik, kus need alad on siis praegu ajutise kaitse all, juba seda toetust tegelikult neile maksta 110 eurot hektari kohta," rääkis keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna juhataja Taimo Aasma.

Aasma sõnul on suurem osa hüvitise rahast olemas.

"Euroopa fondidest, praegusel hetkel ühtse põllumajanduspoliitika raames iga-aastane eelarve, mis praegusel hetkel on laual, on viis miljonit eurot aastas. Praegusel hetkel me räägime sellisest puudujäägist, mida tuleb täiendavalt leida, suurusjärgus umbes pool miljonit aastas," ütles Aasma.

Hüvitise määr, mis rangema kaitsega sihtkaitsevööndis on 110 eurot hektari kohta, kehtestati juba 2007. aastal. Eelmaa sõnul ei suuda see korvata raiepeatamisega metsaomanikele tehtud kahju.

"Tuleks teha reaalsed arvutused, mis on see saamata jääv tulu ja siis tõenäoliselt need summad lähevad suuremaks. Meil on indikatsioon, kuidas Lätis või Leedus, me lähiriikides, samas olukorras olevates riikides, neid olukordi lahendatakse ja seal on üldiselt hüvitise summad rohkem kui poole suuremad kui meil," ütles Eelmaa.

"Eks ta on selline pikaajaline kaalutlus, kas puidu hind on käinud üles-alla erinevatel aegadel, aga põhimõtteliselt see arutelu on ka keskkonnaministeeriumi jaoks laual, et need taksid võiksid olla suuremad," ütles Aasma.