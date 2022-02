Neljapäeval sajab vihma ja lörtsi, puhub tugev tuul

Neljapäev on vihma- ja lörtsisajuga ning lõunatuul tõuseb tugevaks.

Neljapäeva öö on pilvine, sajab vihma ja lörtsi. Lõunakaare tuul tugevneb pärast keskööd 6 kuni 12, puhanguti kuni 17, Liivi lahe ümbruses kuini 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi.

Hommik on pilvine ja vihmane, Virumaal tuleb ka lörtsi. Puhub tugev kagu- ja lõunatuul, puhanguid on kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +3 kraadi.

Ennelõunal sajab lörtsi ja vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 12, puhanguti kuni 17, Liivi lahe ääres 20 meetrit sekundis, lõuna paiku tõmbub veidi tagasi.

Pärastlõunal sadu hõreneb. Tuul võtab lääne poolt alates lääne-loodesuuna ja tugevneb saartel taas puhanguti kuni 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +4 kraadi.

Reede on lõõtsuva läänekaare tuulega ja pisut jahedam. Sajuhooge on hõredamalt ja kerge lumena.

Laupäeval kihutab madalrõhkkond üle Eesti. Tõstab tuult ja sunnib suunda muutma. Toob alla tiheda saju nii lume kui ka lörtsina, päeval poetab sekka pisut vihma.

Pühapäev on tasakaalukam ja laseb maratoni sõita. Siin-seal poetab kerget lund. Öö on miinustes, päev 0 kraadi ümber.