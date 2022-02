Venezuela president sõlmis Venemaaga sõjalise kokkuleppe

Maduro kohtus Borissoviga oma kodumaal presidendipalees ja nad arutasid kahe riigi sõjalist koostööd. Maduro sõnul on Venezuela Moskvale toeks NATO ähvarduste tõrjumisel.

Borissovi visiit Caracasesse järgnes teiste Ladina-Ameerika liidrite visiitidele Moskvasse, kus Vladimir Putiniga kohtusid Argentiina president Alberto Fernandez ja Brasiilia president Jair Bolsonaro. Analüütikute hinnangul otsib Venemaa Ukrainaga seotud pingete taustal Ladina-Ameerikast tuge.

Venezuela riigitelevisiooni teatel läheb Borissov järgmiseks Nicaraguasse ja Kuubale.

Venemaa sõjaline toetus Venezuela on pannud muretsema viimase naaberriigi Colombia, kes on USA oluline liitlane.

Veebruari alguses hoiatas Colombia kaitseminister Diego Molano, et Venemaa ja Iraan annavad Venezuelale sõjalist abi.

Pärast eelmisel nädalal toimunud kohtumist Venemaa suursaadikuga Colombias Nikolai Tavdumadzega, teatas Colombia asepresident ja välisminister Marta Lucia Ramirez, et Venemaa lubas, et tema antud abi ei kasutata kunagi selleks, et Colombiat rünnata.