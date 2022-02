Sydney sulges hairünnaku tõttu rannad

Hai ründas inimest kolmapäeva pärastlõunal Sydney äärelinna Little Bay ranna lähistel.

Little Bay on Randwicki haldusalas ja selle linnapea Dylan Parker ütles Reutersile, et juhtum šokeeris tervet kogukonda. "Meie rannikuala on nagu meie koduhoov ning selline traagiline surm sedavõrd õudsetel asjaoludel on täielik šokk."

Rünnakupaiga lähedale on üles seatud haide ligimeelitamiseks kasutatavad lõksud, ringi lendavad ka droonid, eesmärgiga näha, kas hai liigub endiselt rünnaku piirkonnas.

New South Walesis põllumajanduse ja merendusega tegeleva ameti esindaja teatel usuvad sealsed bioloogid, et ründaja oli vähemalt kolme meetri pikkune mõrtsukhai. Tegu on esimese surmava hairünnakuga Sydneys pärast 1963. aastat.

Inimestele on antud korraldus mitte vette minna, kuigi Austraalias on praegu kuumad suveilmad ja temperatuurid on 30 plusskraadi ümbruses.