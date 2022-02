Riisalo: pensioni kojukanne ei ole jõudnud 15 inimeseni

"Tänaseks hommikuks on meil olukord selline, et 4840 inimesest ei ole me jõudnud 15 inimeseni, me ei tea, kus nad hetkel viibivad," ütles Riisalo.

"Ülejäänud inimeste osas on kojukanne õnnestunud, neid inimesi on 4714 ja kordusvedu on veel kavandatud 22 inimesel," lisas ta.

Ülejäänud 126 inimeseni ei ole jõutud väga erinevate põhjuste tõttu. Riisalo märkis, et eelmise aasta statistika järgi ei jõudnud kojukanne igakuiselt 40-79 inimeseni. "Põhjuste hulgas on viibimiskoha muutumine, Covidi tõttu haiglasse sattumine, hooldekodusse sattumine, siit ilmast lahkumine, mõningatel juhtudel ka Eestist ära kolimine," loetles Riisalo.

Ta lisas, et sotsiaalkindlustusamet püüab kohalike omavalitsuste abiga leida üles neid 15 inimest, kelle viibimiskoht on praegu teadmata.

Nädal aega tagasi ootas kojukannet veel 200 inimest.

Sotsiaalkindlustusamet vahetas veebruarist pensioni kojukande teenuseosutajat, kuid kõik uuele teenusepakkujale esitatud inimeste kontaktandmed ei ole korrektsed ja pensionite kojukanne oli häiritud.

Kannete hilinemine puudutas esialgu ligikaudu 500 inimest, seejuures viiakse pensioni koju kokku umbes 5000 inimesele.