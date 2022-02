Ravimituru rekordmahtu kasvatasid vaktsiinid ja ülikallid ravimid

"Tõusu võib lahti mõtestada mitmeti: loomulikult on siin suur osa Covid-19 vaktsiinidel, mille osakaal käibetõusus oli seitse protsenti ehk rahaliselt 8,4 miljonit," rääkis ravimiameti ravimiohutuse osakonna statistikabüroo spetsialist Janne Sepp ERR-ile.

"Kuid kui vaadata absoluutarve, siis käibetõus võrreldes eelmise aasta 2020. aasta neljanda kvartaliga oli 22 miljonit ehk siis Covid-19 vaktsiinid moodustasid ainult ühe osa tõusust," ütles Sepp. "Märgatav tõus oli ka teiste ravimite kasutamises, nt kasvajavastaste ja immunomoduleerivate ainete ja seedekulgla ja ainevahetuse ravimite osas," rääkis Sepp.

Turul järjest kallimad ravimid

Turumahu tõus polnud Sepa sõnul üllatav. "Kui vaatame ravimiturgu aastast aastasse, siis näeme tõusutrendi kogu aeg. Põhjuseks on ravimite kasutamise suurenemine, samuti tuleb turule kallimaid ravimeid, mis annavad turumahtu juurde," rääkis Sepp. "Eestisse jõuab järjest ravimeid, mis on väga kallihinnalised," lisas Sepp.

Antibiootikumide kasutamises esines huvitav trend koroonapandeemia alguses. "Aastal 2020 vähenes oluliselt antibiootikumide kasutamine - ilmselt vähendas sotsiaalne isolatsioon nakkushaiguste levikut, ja nende tarvitamiseks polnud põhjust. Nüüd aga hakatakse neid vaikselt rohkem kasutama. 2021. aasta neljanda kvartali statistikast on näha, et antibiootikumide kasutamine on jõudnud oma tavapärasele tasemele, mis Eestis pole olnud üldiselt kõrge võrreldes muu Euroopaga," rääkis Sepp.

Ravimeid ostetakse enim üldapteegist

Ravimituru maht kajastab müüki hulgimüügist nii üldapteekidele, haiglaapteekidele, ja muudele asutustele, kellel on ravimite hulgiostuõigus, nagu kiirabid, hoolekandeasutused ja riigiasutused.

"Kõige suurem osakaal on üldapteekide müügil - see on siis kanal, mille kaudu jõuavad ravimid otse inimesteni. Ravimimüük üldapteekidele moodustas 64 protsenti. Kui võrrelda käsimüügi- ja retseptiravimeid, siis lõviosa on siin loomulikult retseptiravimitel. Läinud aasta viimases kvartalis müüdi neid kokku 102 miljoni euro eest, käsimüügi ravimitele kulus 14 miljonit eurot," rääkis Sepp.

Inimestel kasutatavate ravimite turumaht kvartalite lõikes aastatel 2017-2021 Autor/allikas: Ravimiamet

Kulutused ravimitele kasvavad kiiresti

Ravimikulutuste tõusu Eesti inimeste hulgas näitas ka sotsiaalministeeriumi sel nädalal avaldatud uuring, millest selgus, et eestlased tasuvad arstiabi ja ravimite eest omast taskust aasta-aastalt üha rohkem.

Pensioniealistel kulus tervishoiuteenustele aastas keskmiselt 850 eurot ehk ligi kahe kuu pensioniraha, selgus analüüsist aastate 2016-2019 kohta. Enim on suurenenud just ravimitele tehtud kulutused: keskmine omaosalus kasvas nelja aastaga kümne euro võrra inimese kohta.

2020. aastal oli Eestis inimeste omaosalus tervishoiuteenuste eest tasumisel 21,7 protsenti, mis on oluliselt kõrgem Euroopa Liidu keskmisest - 15,6 protsenti aastal 2018.