SMIT-i peadirektor astub andmekandja kaotamise tõttu tagasi

Asutusesisene uurimine järeldas, et irdseade ehk kõvakettale sarnanev andmekandja, on hävitatud, aga hävitamise kohta on dokumendid nõuetekohaselt vormistamata. Seade hävitati vähemalt neli aastat tagasi.

Seadmel hoiti peresündmuste ajalooliste dokumentide skaneeringute arhiivikoopiaid. Selle kadumine avastati, kui rahvastikuregistris ei avanenud skaneeritud fail, mis oli vaja asendada arhiivikoopiaga. Koopiaid kandvat seadet aga ei leitud.

"Juhtunu on äärmiselt kahetsusväärne, sest seadmel oli SMIT-i vastutusele antud isikuandmeid sisaldav info," ütles Paevere.

Praeguseks on SMIT andmete käsitlemise põhimõtteid muutnud töökindlamaks.

"Sellegipoolest tunnen olukorra ees vastutust ning lahkun ametist. Minu viimane tööpäev on 23. veebruar. Olen kindel, et kolleegid SMITis teevad kõik endast oleneva, et SMIT oleks edaspidi 100-protsendiliselt oma ülesannete kõrgusel," ütles Paevere.

Irdseadmel olid aastatest 1926-2006 skaneeringud peresündmuste dokumentidest nagu perekonnakirjad, sünd, abielu, lahutus ja surm.

"Seadmel olnud andmete originaalid asuvad paberdokumentidena Rahvusarhiivis. Irdseadmele olid salvestatud isikuandmeid sisaldavate käsikirjaliste dokumentide pildifailid ehk fotokoopiad, mis loodi aastaid tagasi perekonnasündmuste digitaliseerimise eesmärgil," sõnas siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt, kelle sõnul arhiivikoopiaid sisaldanud irdseadme ebakorrektne käsitlemine rahvastikuregistri toimimist ei mõjutanud.

Küüt märkis, et seadme sattumisel võõrastesse kätesse oleks võinud neid kasutada valedel eesmärkidel. "Irdseadme käsitlemise korrektselt dokumenteerimata jätmine tekitas segadust, mida oleks kahtlemata saanud vältida," sõnas ta.

Väliste andmekandjate kasutamine isikuandmete hoidmiseks on SMITis täna keelatud või lubatud vajaduse korral äärmiselt harva kasutada vaid ajutiseks andmete transpordiks.

"Eksitus irdseadmega toimus vähemalt neli aastat tagasi. Samas oleme viimaste aastate jooksul pööranud järjest suuremat tähelepanu tööprotsesside kvaliteedile," sõnas Paevere.

SMIT-i peadirektori ametikohale kuulutatakse välja avalik konkurss. Uue juhi leidmiseni on SMIT-i peadirektori kohusetäitjaks tugiteenuste valdkonna asedirektor Agne Aija.