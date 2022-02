ERR Kiievis: linn elab sõjajuttudest hoolimata tavalises rütmis

Neljapäeva hommik tõi Kiievi kesklinna meelavalduse. Valgete lippude meri, millel kiri SaveFop, blokeeris olulise ristmiku. Kohal oli ka ohtralt märulipolitseid ja kõik see toimus praktiliselt inimtühjas linnas.

Kiievis toimus tõesti meeleavaldus, kuid see polnud sõjavastane. Seal oli ettevõtjad, kes on neil rasketel aegadel, koroonaviiruse tõttu ja muudel põhjustel kaotanud töö.

Täpsemalt protestisid FIE-d ja väikeettevõtjad reformi vastu, mis peaks muutma tšekimajanduse ettevõtluses läbipaistvamaks.

"See toob endaga kaasa täiendavaid kulutusi raamatupidajatele ja programmeerijatele ja see kõik toimub olukorras, kus kaks aastat on kestnud koroonakriis," ütles meeleavaldusel osalenud Marina.

"Ja meie vastu, kes me tahame, et võetaks vastu seadused, mis annaks meile võimaluse töötada ja makse maksta, meie vastu, saadetakse need politseinikud, kes suruvad maha meie konstitutsioonilisi õigusi," lausus Inna.

Meeleavaldus sai läbi suhteliselt ruttu. Märulipolitsei surus protestijad inimketina ristmikult eemale, asi inetuks ei läinud ja osapooled kõndisid oma teed. Kiiev elab oma tavalist elu.

"See, mida te täna nägite, võib-olla natuke hirmutas, aga meil on see tavaline kokkusaamise vorm, kus oma mõtteid ja soove väljendavad erinevad grupid. Nagu ette nähtud, toimuvad need sanktsioneeritult ja selliseid meeleavaldusi tuleb meil ette küllaltki tihti, võib-olla isegi rohkem, kui tahaks," lausus infoagentuuri UNIAN ajakirjanik Bogdan Slutski.

Bogdan ei jätnud ka tänamata abi eest, mida Lääne riigid hetkel Ukrainale pakuvad.

"Me oleme valmis toetust vastu võtma, aitäh, Eestile, ka teistele Euroopa Liidu maadelt, kes aitavad. Nii rahaliselt kui ka moraalselt. Esmajärjekorras rahalise abi eest, aitäh! Ja relvaabi eest. Inimesed hindavad seda," ütles Slutski.

Taas kuulsime ka kinnitust selle kohta, et mingit paanikat linnas pole.