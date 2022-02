Läti on viimastel aastatel keelanud rohkem kui 30 Vene kanali edastamise

Viimasest suuremast telekanalite keelamisest on nüüd Lätis möödas aasta – siis peatati 17 programmi näitamine. Balti Meedia Allianss on nüüdseks ka kohtuotsuse põhjal süüdi sanktsioonide eiramises, paljudele teistele kanalitele heideti ette nende esindaja puudumist Lätis.

Elektroonilise meedia nõukogu leiab, et kohalikku elu puudutavat infovaakumit vene vaatajate seas ei tekkinud, sest peamiselt edastasid need kanalid väljaspool Lätit tehtud saateid.

"Meie elektroonilise meedia nõukogu leiab, et põhjuseks on seaduserikkumised. Seega pole küsimus sõnavabaduses, vaid konkreetsete seaduste eiramises. Seda seisukohta on toetatud ka Euroopa tasemel, nii et need järeldused on õiged," lausus Läti seimi meediapoliitika komisjoni juht Vita Anda Terauda.

Läti kaabeltelevisioonifirmade pakettidest leiame nüüd näiteks PBK Eesti ja PBK Leedu, kuid päris paljud on otsinud mõne teise, ehk illegaalsegi võimaluse oma harjumuspäraseid kanaleid siiski edasi vaadata.

"Pärast kanalite keelamist hakkasid tuhanded kliendid meie juurest lahkuma. Oleme neid kaotanud juba mitu tuhat. Kui neil oli internet, siis nad kasutavad seda edasi. Kuid telekanalite kohta ütlevad nad, et neil pole vaja teenust, kui pole midagi vaadata," lausus Baltcomi juhatuse esimees Dmitrijs Nikitins.

Lätis on püütud olukorda lahendada nii, et suur osa Venemaa propagandast vähemalt ametlike kanalite kaudu sinna üldse ei jõuaks, kuid see ei tähenda, et seda propagandat Lätis üldse pole. Ja see ei tähenda, et probleemid venekeelse auditooriumi teavitamisega oleks lahendatud.

Andmed näitavad, et Läti enda venekeelseid teleuudiseid vaatab 14 korda vähem inimesi kui kunagi RTR-i saateid. Oma venekeelse telekanali loomise üle arutleti Lätis viimati tõsiselt oma kümmekond aastat tagasi ja nüüd on suund internet.

"Üle 80 protsendi kuni 35-aastastest valdab läti keelt hästi, kuid vanemad inimesed oskavad seda halvasti. Eakad ei kasuta eriti ei arvutit ega internetti. Ja tuleb välja, et nende jaoks sulgeme oma kätega suhtluskanali riigi ja inimese vahel. Aga pärast imestame, et miks küll nii vähe venekeelseid vanemaid inimesi end vaktsineerib ja ootab Sputnikku," rääkis Läti televisiooni ajakirjanik Aleksejs Dunda.

Venekeelse vaataja või lugeja teavitamise probleemid on palju laiemad kui keeleoskus.