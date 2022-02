Laanet: eskalatsioon on jätkuvalt üleval

Brüsselis lõppes neljapäeval NATO kaitseministrite kohtumine, mille keskne teema oli Venemaa oht Ukraina suunal.

"Täna on eskalatsioon jätkuvalt üleval. Nii et me peame olema valmis võimalikuks rünnakuks Ukraina suunal. Täna me näeme seda, et ka Valgevenes on jätkuvalt Vene väed sees. Niinimetatud ühisharjutuste läbiviimiseks. Aga loomulikult on seal valmisolek. Juhul kui tuleb käsk rünnata Ukrainat, või veel hullem, mõnda teist NATO liikmesriiki, siis nad on valmisolekus," rääkis Laanet.