Suurbritannias valmistutakse viimaste kümnendite hullimaks tormiks

Suurbritanniasse on saabumas torm Eunice, mille tõttu andis ilmateenistus reedel välja kõrgeima, punase taseme tormihoiatuse Londonile ja Kagu-Inglismaale.

Samasugune hoiatus oli juba antud Loode-Inglismaale ja Lõuna-Walesile.

"Torm Eunice põhjustab märkimisväärselt segadust ja sellega kaasnevad eluohtlikud ilmaolud, tulenevalt äärmiselt tugevast tuulest," teatas ilmateenistus.

Sajad koolid on reedel suletud, kogu rongiliiklus on Walesis peatatud ja sõjavägi on valmisolekus.

Prognooside järgi võivad tuuleiilid ulatuda kuni 40 m/s ning põhjustada purustusi ja voolukatkestusi.

Punase taseme hoiatus on väga haruldane ja see tähendab, et katused võivad lennata, elektriliinid langeda ja puud võidakse maa seest välja kiskuda. Oodatakse ka üleujutusi.

Suurbritanniat tabas alles mõni päev tagasi torm Dudley, mis räsis Inglismaa põhjapiirkonda, Lõuna-Šotimaad ja Põhja-Iirimaad.

Meteoroloog Peter Inness ütles, et järjestikused tormid on tekkinud Atlandi ookeanil puhuva jugavoolu tõttu, kus tuuled ulatuvad kuni 90 m/s.