Soomes jõudis keskmine bensiiniliitri hind kahe euro juurde

Neljapäeval tõusis Soomes 95-oktaanise bensiini hind 1,987 euroni. Veebilehe Global Petrol Prices jälgib keskmist bensiini hinda terves maailmas. Maailmas on praegu bensiini keskmine hind 1,11 eurot liitri kohta.

Soome kasvab poliitiline surve, et valitsus hakkaks kompenseerima kiiret energiahindade tõusu. Valitsus arutab reedel energiahindade tõusu kompenseerimist.

Bensiin on kõige kallim Hongkongis, kus selle liitri hind on lausa 2,396 eurot. Bensiini hind on kõrge kõikides Põhjamaa riikides. Norra tanklates on bensiini keskmine hind 2,045 eurot liitri kohta.

Kõige odavam on bensiini hind Alžeerias. USA-s on bensiini keskmine hind 0,896 eurot liitri kohta, Venemaal on see hind 0,599 eurot.

Soomes tõuseb ka diisli hind. Diisli keskmine hind on nüüd 2,0811 eurot liitri kohta. Kõige odavam on diislikütuse hind Saudi Araabias, seal on diisli hind ainult 0,149 eurot liitri kohta.

Autokütuse hinda tõstab eelkõige toornafta hinnatõus. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind on 92,34 dollarit barreli kohta. Soomes on ka kõrge kütuseaktsiis, enam kui 60 protsenti kütuse hinnast moodustavad maksud. Hinda mõjutavad veel geopoliitilised pinged ja EL-i süsinikuturg.