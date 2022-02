Raske koroonaga on haiglas 301 patsienti, suri neli inimest

Reede hommiku seisuga on raskeloomulise Covidi tõttu haiglates 301 inimest, kokku on haiglates 553 koroonaviirusega nakatunud patsienti, teatas terviseamet. Suri neli inimest.

Nendest omakorda 198 ehk 65,8 protsenti on vaktsineerimata ja 103 ehk 34,2 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Viimase seitsme päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta haiglasse sattunud keskmiselt 1,8 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta haiglasse sattunud keskmiselt 7,8 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 91 uut haigusjuhtu, millest 49 juhul vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise Covid-19 tõttu. Viimase 10 päeva jooksul on haiglaravile lisandunud keskmiselt 44 sümptomaatilist Covid-19 patsienti päevas.

Valitsus on varem kokku leppinud, et kui eelneva 10 päeva jooksul on haiglasse jõudnud keskmiselt alla 25 sümptomaatilise koroonapatsiendi päevas, saab rääkida Covid-tõendi nõude kaotamisest.

Suri neli koroonaviirusega nakatunud inimest, kõik olid vaktsineerimata: 72-aastane mees, 75-aastane mees, 79-aastane naine ja 86-aastane naine.

Kokku on Eestis surnud 2152 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 11 332 testitulemust, millest 6728 osutus positiivseks. Viimase seitsme päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 331,4 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta nakatunud keskmiselt 508,7 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul manustati 1266 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 97. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 423 456 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 62,9 protsenti.