Norra naftafirmad suurendavad 2022. aastal tootmisvõimekust

Viimase paari aasta jooksul on Norra valitsus pakkunud nafta- ja gaasiettevõtetele hulgaliselt uusi uuringulitsentse. Oktoobris sai Norra uue valitsuse, mis lubas jätkata litsentside jagamist.

2020. aastal kiitis Norra parlament heaks ajutised maksusoodustused. Pandeemia alguses vähenes maailmas järsult toornafta hind. Maksusoodustused lõppevad 2022. aastal.

Norra naftafirmad investeerivad 2022. aastal 159,5 miljardit krooni (17,9 miljardit eurot). Novembris prognoositi investeeringute suuruseks 154,4 miljardit krooni.

Keskkonnakaitsjad väidavad, et Norra naftafirmad peaksid globaalse soojenemise ohjeldamiseks piirama kulutusi fossiilkütustele.

Norra on maailma üks rikkamaid riike elaniku kohta. Riik investeerib palju ka roheenergiasse. Oslo väidab siiski, et riik peab jätkama fossiilkütuste tootmist, kuna olemas on ülemaailmne nõudlus. Norra on Venemaa järel suurim ka Euroopa gaasiga varustaja.

Nõudlus toornafta järele kasvab, lääneriigid vähendavad koroonapiiranguid. Nafta hind tõusis 2021. aasta lõpus kõrgeimale tasemele pärast 2014. aastat.