Läti parlament ei toetanud vastuolulist kõrgeima kohtu kandidaati

Osipova kandidatuuri toetas 40 parlamendisaadikut. Vastu oli 29, ja 16 saadikut jäid erapooletuks. Kõrgeima kohtu kandidaat vajab ametisse kinnitamiseks absoluutset enamust, vahendas LSM.

Endine kõrgeima kohtu kohtunik Marite Zagere läks pensionile 15. septembril 2021. aastal. Seetõttu tekkis kohtusse vaba koht. Osipova ametiaeg konstitutsioonikohtu juhina lõppes 11. veebruaril.

Osipoval on õigusteaduse doktori kraad, varem töötas ta Läti Ülikooli õigusteaduskonnas. Osipova on Läti ühiskonnas vastuoluline inimene. Konstitutsioonikohus otsustas , et samasooliste tsiviilpartnerlussuhted pole põhiseadusega vastuolus. Kriitikud väidavad, et ta pole poliitiliselt erapooletu.

2020. aastal valis valitsusväline organisatsioon Euroopa Liikumine Lätis Osipova Läti aasta eurooplaseks.