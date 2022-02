Soome hakkab kompenseerima autokütuse hinnatõusu

Soome valitsus teatas reedel, et riik hakkab kompenseerima autokütuse ja elektri järsku hinnatõusu.

Sõidukulude kilomeetripõhine maksusoodustus tõuseb 25 sendilt 30 sendile. Kodu ja töökoha vahelise sõidukulude maksusoodustuse piirmäär tõuseb ajutiselt 7000 eurolt 8400 eurole. Kulud kaetakse riigieelarvest, vahendas Yle.

Valitsuse hinnangul mõjutavad sõidukulude vähendamise muudatused umbes 570 000 maksumaksjat.

Valitsus kaotab 2022. aastal põllumajanduslike tootmishoonete kinnisvaramaksu, kui see meede saab kooskõlastatud EL-i reeglitega. Samuti hakkab riik toetama kodumajapidamisi, et inimesed saaksid tõhusamalt paranda oma elumajade energiatõhusust.

Uued toetused plaanib valitsus katta maksutõusudest tuleneva lisarahaga.

Soome valitsus ei vähenda kütusekatsiisi, mida nõuab Põlissoomlaste partei.

Rahandusminister Annika Saarikko sõnul mõjutab bensiini hinda eelkõige toornafta hinnatõus, mitte riiklikud otsused.

"Väga riskantne on teha otsuseid, mis vähendaksid maksulaekumist. Me ei saa olla kindlad, millised hinnad on maailmaturul," ütles Saarikko.