Riik kulutab veebist terroristliku sisu tõrjumisele 1,3 miljonit eurot aastas

Järgmise nelja aasta jooksul kulub terroristliku veebisisuga võitlemisele üle viie miljoni euro. Seni on võimud niisuguste piltide, videote ja tekstidega kokku puutunud vaid mõnel üksikul korral.

Läinud aastal vastu võetud Euroopa Liidu määrus paneb esmajoones kohustuse ettevõtetele, kes veebilehtede jaoks serveriruumi pakuvad. Nemad peavad jälgima ja ka oma klientidelt nõudma, et terroristlik veebisisu ei leviks.

Siseministeeriumi asekantsleri Veiko Kommusaare sõnul on terroristlik niisugune materjal, mis õhutab terrorikuritegudele, õigustab terrorismi või annab juhiseid rünnaku sooritamiseks. Muuhulgas ei tohi veebi seada ka õpetusi, mille abil saab valmistada lõhkeaineid või tulirelvi.

Ka terroriakti otseülekanded tuleks veebist eemale hoida.

"Kõige kõlavamat pinda siin viimastel aastatel on saanud see kaasus, kus Uus-Meremaal toimus terrorirünnak kahele mošeele ja ründaja edastas seda reaalajas erinevates veebiplatvormides," meenutas Kommusaar.

Ta märkis, et niisugused ülekanded võivad hoogu anda teistele võimalikele kurjategijatele. Aga ohtlikud pole ainult otseülekanded, vaid ka salvestused.

"Ka peade maha raiumised on sellise sisuga videod, mis selle alla kuuluvad," sõnas Kommusaar.

Asekantsler lisas, et terroristlikuks ei peeta ajakirjanduslikel, hariduslikel, kunstilistel ja teaduslikel eesmärkidel levivat veebisisu. Ühtlasi ei tohi terroristlikuks sisuks pidada radikaalsete või vastuoluliste seisukohtade väljendamist avalikus mõttevahetuses.

KAPO hakkab kontrollima

Eestil tuleb määrus üle võtta selle aasta suvel ning Kommusaare sõnul tutvustab ministeerium peagi vastavaid seadusemuudatusi.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil tuleb veebiplatvormi pakkujatele juhendid koostada. Reeglite täitmist hakkab kontrollima kaitsepolitseiamet.

"Juhul, kui see sisu ei ole veebimajutuse teenuse pakkuja enda poolt varasemalt maha võetud, siis siseministeeriumi valitsemisala ülesanne on juhtida sellele tähelepanu," sõnas Kommusaar.

Kuidas kaitsepolitsei niisuguse veebisisu üles leiab, Kommusaar ei täpsusta. Pärast ametnike pöördumist on ettevõttel üldjuhul kaksteist tundi, et sobimatust materjalist vabaneda. Samas, kriisi korral on aega kõigest tund.

"Võib-olla kõige kohasem on tuua näiteks seda otseülekannet, kus terrorirünnakust jagatakse infot kogu maailmale," rääkis asekantsler. Kui ettevõte kaitsepolitsei korraldust ei täita, võib amet teda trahvida.

Viis miljonit eurot

Uute ülesannete täitmiseks sai siseministeerium läinud nädalal 1,3 miljonit eurot. Veiko Kommusaar selgitas, et see raha kulub infosüsteemi ehitamisele.

"Et meil oleks võimalik neid korraldusi esitada ja ka menetleda. Kogu määruse sisu on ikkagi Euroopa ülene," lisas Kommusaar ning selgitas, et uue süsteemi abil peab saama suhelda ka teiste Euroopa riikidega. Niimoodi saavad nemad meile ja meie neile terroristlikust veebisisust teada anda. "Loodame selle infosüsteemi kindlasti valmis saada lähema aasta-kahe jooksul," ütles asekantsler.

Selle aasta riigieelarve seletuskirjast selgub, et ka järgmiseks aastaks on terroristliku veebisisuga tegelemise jaoks 1,3 miljonit eurot. Niisama suur summa on kirjas ka ülejärgmise aasta lahtris, ehkki selleks ajaks peaks kallis infosüsteem valmis olema. 2025. aastal kulub plaanide järgi pisut vähem ehk 1,2 miljonit eurot.

Mida selle rahaga tehakse, Kommusaar detailselt rääkida ei soovinud. Ta märkis, et osa läheb endiselt tehnilistele lahendustele. "Teine pool on sellest kindlasti see, et seda tööd hakkavad keegi ka inimestena tegema," lisas asekantsler.

Kui palju inimesi riik selle raha eest palkab, on Kommusaare sõnul raske öelda. "See tegelikult sõltub paljuski sellest, kui tublid on veebimajutajad ise selle sisu eemaldamisel ja kui palju korraldusi tuleb täiendavalt juurde anda. Ja kui palju infot meie partneritelt meie suunal tuleb."

Asekantsler lisas, et seni on riik pidanud tähelepanu juhtima vaid mõnele üksikule niisugusele videole, pildile või tekstile, mida määrus terroristlikuks peab. Kui palju hakkab neid edaspidi olema, saab avalikkus kindlasti teada.

"Pädevad asutused peaksid igal aastal avaldama läbipaistvusaruanded, mis sisaldavad teavet eemaldamiskorralduste arvu, selliste juhtumite arvu, kui määrust ei täidetud, erimeetmeid käsitlevate otsuste arvu, haldusliku või kohtuliku läbivaatamismenetluse alla kuuvate juhtumite arvu ning karistusi määravate otsuste arvu kohta," seisab Euroopa Liidu määruses.