Itaalia ja Hispaania mööblifirmad läksid Putini laua pärast riidu

Hispaanias Valencia linna lähedal asuva omanimelise mööblifirma juht Vicente Zaragoza väidab, et selle laua valmistas tema firma. "Ma suudan tuvastada ka kõige väiksemad defektid. See on vajalik, et saaksime oma töös areneda," ütles Zaragoza.

Itaalias Como linnas asuva mööblifirma Oak omanik Renato Pologna pole aga hispaanlasega nõus.

"Ausalt, ma ei teagi, mida öelda. Tegin seda tööd aastatel 1995-1996. Fotod lauast avaldati raamatutes, enamasti venekeelsetes, mis avaldati ametlikult 2000. aastal. See mees väidab, et tegi selle laua 2005. aastal," ütles Pologna.

Reedel kohtus Putin Kremlis Valgevene diktaatori Aleksandr Lukašenkoga. Mõlemad riigijuhid istusid seekord hoopis palju väiksema laua taga. Ka toolid olid väga väikesed.

