Tartu tudengid näitasid, kuidas kõnniteid jääst puhastada

Hoolimata öisest tihedast vihmasajust ja kevadisest õhutemperatuurist on Tartus jäätunud tänavaid veel omajagu. Nii ladus tudengipäevade korraldustiim oma kuuris olevad tööriistad ostukärusse ja võttis reedel eesmärgiks puhastada kaarsilla juures asuva teelõigu.

"Eks kui boss käsib, siis peab tulema. Aga tegelikult on tore olla siin. Kaastöö, koos korraldame siin nagunii kevadel tudengipäevi, saab hea tiimitunnetuse kätte. Saan aega surnuks lüüa ja kui saab linnale head teha, siis miks mitte," rääkis Tartu Ülikooli vilistlane Sander.

Jää lõhkumiseks kasutati spetsiaalset jäälõhkujat, aga ka labidaid ja kirvest.

"Ma tulin pereõenduse praktikalt otse ja jooksingi siia niimoodi, et praktika sai läbi ja tulin tööd tegema. /.../ Eile oli jää ikkagi tunduvalt tugevam, tundub, et öösel on hästi sulatanud, aga eilsest on lihased, selg veel valusad," rääkis Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanduse tudeng Agnes.

Teede puhastamises lööb kaasa ligi 20 noort, kes kogusid üleskutse käigus infot kõige libedamate ja kiirelt puhastamist vajavate teede kohta.

"Põhiliseks probleemiks ongi väikesed tänavad, kus liiklust ei olegi peaaegu, aga mõned vanainimesed käivad, mõned lapsed. Seal on see põhiline probleem. Ja parkidega on ka pigem probleeme," ütles Tartu Tudengipäevade turundusjuht Frederik Mathias Helm.

Sandri sõnul on tudengid valmis minema ka kutsumise peale appi jääd lõhkuma.