Saksamaa tõstab oma NATO kiirreageerimisjõudu kuuluvate sõdurite valmisolekut

Saksamaa kaitseministeerium teatas reedel, et paneb oma NATO kiirreageerimisjõududesse kuuluvad sõjaväelased kõrgemasse valmisolekusse.

Ministeerium selgitas, et otsus tehti tihedas koostöös NATO kõrgeima sõjalise juhi ning liitlastega ning see on vastus Venemaa käitumisele, vahendas Reuters.

Saksa kaitseministeerium märkis, et kõrgem valmisolek võimaldab sõjaväelaste kiiremat liigutamist Ida-Euroopa liitlasriikidesse juhul, kui pinged Venemaaga veelgi teravnevad ning NATO käivitab oma reageerimisjõud (NRF).

"Suurenenud valmisolek vägede saatmiseks võimaldab NATO-l Venemaa edasise eskalatsiooni korral tagada piisav kindlustunne eelkõige meie Ida-Euroopa liitlastele nende territooriumi kaitsmiseks," seisis ministeeriumi teates.