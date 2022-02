Kallas: sanktsioonide kehtestamine võib olla raske, sest sellel on oma hind

Kui hull praegu olukord Ukrainaga seoses on – kas Münchenis liigub ka mingit uut infot?

Liigub igasugust infot. Ameeriklased on ka avalikult öelnud, et Venemaa plaanib Ukrainat rünnata järgmisel nädalal. On olnud vaidlusi selle üle, kuidas pilti nähakse, aga üldiselt on kõik ühel meelel, et see rünnak toimub.

Kohtusite eile NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga, juttu oli NATO idasuuuna tugevdamisest. See otsus tuleb juunis. Kas juuni on piisav meie jaoks, juttu on olnud uute lahinggruppide loomisest Kagu- ja Kesk-Euroopasse?

Juunis toimub NATO tippkohtumine, kus sellised otsused tehakse. Tähtis on, et kõik otsused oleksid selleks ajaks tehtud ja neid ettevalmistusi tehakse, et kõik liitlased oleksid pardal, kuidas lahinggruppe tugevdatakse ja millised väed juurde tulevad.

Kas saate täpsustada?

Veel mitte, sest kõik ei ole veel kokku lepitud. See võtab aega ja lõplikud otsused tehakse juunis. Kas see on liiga aeglaselt – ma arvan, et ei ole. Vajalikud sammud on ettepoole toodud ka, kui mõelda selle peale, et Suurbritannia on otsustanud oma lahinggruppi Eestis tugevdada kahekordseks. Selliseid samme astutakse ka teistes riikides.

Osalete homme Münchenis paneelil Euroopa ühtsusest. Mis on Euroopa ühtsusele praegu kõige suurem oht seoses sündmustega Ukrainas, kuhu mõrad võivad tekkida?

Praegu on hoidnud Euroopa ja NATO ühtset liini ja väga tugevad ja selged sõnumid on olnud, mis on positiivne. Aga kui toimub küberrünnak, toimuvad hübriidrünnakud, siis tekib veel vaidlusi, samamoodi saab raske olema sanktsioonide rakendamine, kuivõrd sanktsioonidel on alati hind mõlemale poolele.

On üpris tõenäoline, et Venemaa pärast ühisõppusi oma vägesid Valgevenest ära ei vii. Mida tähendab see Balti riikidele?

Balti riikide julgeolekule tähendab see seda, et Vene vägesid on tunduvalt rohkem siin piirkonnas. Seetõtu olemegi küsinud NATO idatiiva tugevdust. Küsimus pole vaid praeguses kriisis, vaid Venemaa pikaajalises käitumises, kus isegi ei varjata agressiooni, mis neil on kas Ukraina või isegi Balti riikide suunal, kui vaadata neid väljaütlemisi ja nõudmisi, mis Venemaa on praegu NATO-le ja Euroopa Liidule esitanud.

Nii et te nõustute Leedu välisministri öelduga, et heidutusest enam ei piisa ja me peame Balti riikides väga tõsiselt mõtlema ka kaitsele?

Heidutus ja kaitse on alati käinud käsikäes. Heidutus on osa kaitsest ja tugev kaitse on ka osa heidutusest, et kruvida (ründamise) hind hästi kõrgeks, et Venemaa ei tahaks neid samme astuda meie suunal. Kaitse ka selles mõttes, et kõik lahinggrupid oleksid valmis tegutsema mitte ainult treeningolukorras, vaid ka tegelikus kriisiolukorras.

On teil julgeolekukonverentsil veel kohtumisi, neljasilmavestlusi, kus saate Eesti positsioone selgitada?

Kohtumisi on väga palju. Täna (laupäeval – toim.) oli mul kohtumine USA kongressi relvakomitee juhiga, kelle arutada on ka Balti julgeoleku initsiatiiv, mis tähendab konkreetset rahalist toetust Balti riikide julgeoleku tagamiseks. Me rääkisime sellest, et mida Balti riikidel, sealhulgas Eestil vaja on. Ta kinnitas, et Ameerika on kindlasti valmis oma liitlasi, sealhulgas Eestit kaitsma.

Samamoodi on kohtusin veel Saksa poliitikutega. See, milline on Saksamaa sisepoliitiline olukord ja sisepoliitilised otsused, mõjutab ka otseselt meid ja meie julgeolekut.