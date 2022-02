Pühapäeval näeb nii pilvi kui ka selget taevast

Sulaga on meie jõed paisunud, aga ööl vastu pühapäeva kaugeneb madalrõhkkond Eestist Lõuna-Karjalasse ning Baltimaade kohahale küündib kuivema ja selgema ilmaga kõrgrõhuhari.

Ööl vastu pühapäeva on muutliku pilvisusega ilm ja öö hakul sajab veel kohati lund ja võib kergelt tuisata. Suurem on saju tõenäosus Kagu-Eestis, kuid pärast keskööd sadu taandub. Puhub loodetuul 6 kuni 11, rannikul öö hakul iiliti 15 meetrit sekundis, kuid pärast südaööd tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni -5, meretuulele avatud rannikul kuni +2 kraadi.

Pühapäeva hommikul on pilves selgimistega ilm. Saaremaal ja Liivi lahe piirkonnas sajab lund ja lörtsi, sekka võib tulla ka veidi vihma ning sadu liigub lähemale ka Tartu maratoni suusatajatele. Puhub edelatuul 3 kuni 8, saartel kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -5, saarte rannikul paiguti +1 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool sajab lund ja lörtsi, läänerannikul kohati ka vihma. Puhub edelatuul 3 kuni 10, rannikul ja mandri lõunatiivas puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +3 kraadi.

Uuel nädalal liigub täpselt üle Eesti sajune madalrõhkkond ning pilvisus ja sadu taanduvad täielikult alles neljapäeval. Paiguti tuiskab ja enamasti sajab kas lörtsi või lund. Õhutemperatuur langeb märgatavalt kolmapäeval, mil loodetuul toob siia jahedama õhumassi, enne seda on keskmised nulli lähistel.