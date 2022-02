"Olukorrast riigis": vähene vaktsineeritus ei lase piiranguid lõpetada

Kuna Eestis on vaktsineerituse tase märksa madalam kui mitmetes muudes Euroopa riikides, ei saa me ka koroonapiiranutest veel loobuda, sest haiglakoormus on endiselt kõrge ja üha kasvab, leidsid ajakirjanikud Raadio 2 saates "Olukorrast riigis".

Eesti Ekspressi ajakirjanik Indrek Lepik rääkis oma muljetest Taanis, kus ühiskond on avatud hoolimata sellest, et seal on nakatumise tase sama kõrge kui Eestis, aga haiglas märksa vähem inimesi.

Taanis on üle 80 protsendi inimestest saanud kaks kaitsesüsti, üle 61 protsendi saanud ka tõhustusdoosi, rääkis Lepik. Eakate hulgas veel on vaktsineerituse tase veel kõrgem ja need vanemad inimesed ei sattu haiglasse, tõdes ta.

Kuna Eesti ei ole ilmselt oodata enam vaktsineerituse märgatavat kasvu, siis seda kauem võtabki aega normaalse elu juurde naasmine," märkis Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja.

Lepiku hinnangul on praegu veel vara väita, et oleme koroonapandeemiaga lõpusirgel. Tipu ületamist pole veel lähiajal näha, selleks läheb nädalaid, lisas ta.

Tema sõnul on paljudes kohtades näha, kuidas inimesed haigestuvad töökohtadel, see aga mõjub ettevõtete ja asutuste tegevusele, näiteks on poodide lahtiolekuaegu kärbitud, ettevõtted sunnitud oma tegevuse peatama. "See mõju on laiaulatuslik," rääkis Lepik, kuid avaldas lootust, et suveks olukord siiski paraneb.

Riikoja märkis, et ka teadlased ei tea praegu, millised võiksid olla järgmised koroonatüved ning kas seni põetud tüvedest ja saadud vaktsiinist saab piisava kaitse.

"Alternatiive pole kuskilt paista praegustele piirangutele," tõdes Riikoja.

Riikoja tõi esile ka selle, et Tartu Ülikooli teadlased on alustanud arvutusi, mis on koroona mõju Eesti majandusele ning lisas, et tema hinnangul on Eestis kehtivad piirangud muu maailmaga võrreldes siiski väga tagasihoidlikud.

Lepik rõhutas ka seda, et ei tohiks vastandada majandust ja tervishoidu, kuna majandus tähendab kogu ühiskonna elu ja läbikäimist ning see ei ole eraldiseisev meditsiinist.

Lisaks oli saates juttu Venemaa ähvardustest Ukrainale ning võimaliku sõja mõjudest Eestile, Eesti metsanduse korraldamisest, naiste WTA tenniseturniiri toetuseks riigi raha eraldamisest ning Vene-sõbralikke sõnavõtte Eesti avalikkuses.