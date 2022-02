Üle 10 aasta kogunevad Lihulas regulaarselt kohalikud ajaloohuvilised, et kuulata Eesti ajaloo tipp-spetsialistide esinemisi.

Eesti kontekstis on haruldane, et ühes väikses kohas on olnud nii pikalt ja järjepidevalt võimalik saada värsket infot ajaloo kohta vahetult sellega tegelevate uurijate käest.

Juhan Hepner