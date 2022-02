Lääne pingutustest hoolimata püsib olukord Ukraina idaosas pinev

Ukraina kirikute jumalateenistustel palvetati pühapäeval rahu eest. Pealinnas Kiievis mälestati kaheksa aasta eest Maidanil langenuid.

Lääne-Ukrainas Lvivis tulid sajad ukrainlased aga laupäeval tänavale oma ühtset vaimu näitama.

"Me peame näitama neile, kes kardavad ja kes mõtlevad maalt põgenemisele, et meil on jõudu ja me peame jääma siia oma maad kaitsma," rääkis Mariupoli tudeng Vladislav Karpenko.

Poola piirist 70 kilomeetri kaugusel asuvast Lvivist on saamas teine pealinn, sinna on Kiievist turvakaalutlustel juba oma esinduse ära toonud NATO ja mitmed riigid, eesotsas USA ja Suurbritanniaga.

Üle tuhande kilomeetri ida pool valitseb Ukraina kaevikutes ootus. "Meil ei ole praegu lubatud vastase tulele vastata, et mitte midagi provotseerida," kirjeldas Ukraina kaitseväelane Zahar Lešušun olukorda.

"Viimasel kolmel päeval on rindetsoon olnud tule all. Vastane teeb kõik, mis võimalik, et panna meid rahvastatud piirkondade suunas tulistama. Nad paigutavad oma suurtükid elanikke täis majade vahele. Kõik selleks, et pärast meid süüdistada genotsiidis ja Donbassi inimeste tapmises. Saate ise aru, miks seda tehakse. Me vastame ainult siis, kui meie sõjaväelased satuvad tõelisesse ohtu ja seda on rahvastatud alal juhtunud," ütles Ukraina ühendvägede komandör Oleksandr Pavliuk.

Käsud tulevad separatistidele otse Moskvast, ütlevad ukrainlased.

"Nad saavad sõnumi, avavad selle ja ütlevad, et ahah, täna me korraldame inimeste evakueerimise, homme midagi muud. Nad ei tea isegi seda, mida nad peavad tegema homme või ülehomme," rääkis Ukraina rahvusliku julgeoleku ja kaitse nõukogu sekretär Oleksi Danilov.

Olukorra teravnemine Ukraina idaosas peegeldub ka Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni OSCE raportites, nende järgi relvarahu rikkumiste hulk reedel võrreldes eelmise päevaga lausa kahekordistus ja laupäeval kasvas veelgi, jõudes 2000 rikkumiseni.

Samas püüavad lääne liidrid jätkuvalt sõda ära hoida – Poola kustub kokku OSCE erakorralise kohtumise, Prantsusmaa president leppis Venemaa presidendi Vladimir Putiniga kokku jätkata diplomaatilisi pingutusi ja USA välisminister Antony Blinken kinnitas, et president Joe Biden on valmis Vladimir Putiniga suhtlema mis iganes vormis.