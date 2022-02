Ukraina tahab selget sõnumit NATO liikmelisuse kohta

"Meile öeldakse, et uksed on avatud. Aga praegu uusi liitumisi ei lubata. Kui kõik alliansi liikmed meid näha ei taha, siis öelge meile seda ausalt. Avatud uksed on head, aga me vajame avatud vastuseid, mitte aastate kaupa vastamata küsimusi," ütles Zelenski.

Zelenski soovib ka taas kokku kutsuda 1994. aastal Budapesti memorandumi allkirjastanud riigid, et tagada oma riigi julgeolek, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Memorandumi allkirjastanud riikideks on USA, Suurbritannia, Venemaa, Prantsusmaa ja Hiina.