Lihulas kogunesid taas ajaloohuvilised tippspetsialiste kuulama

Eesti kontekstis on haruldane, et ühes väikses kohas on olnud nii pikalt ja järjepidevalt võimalik saada värsket infot ajaloo kohta vahetult sellega tegelevate uurijate käest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lihula mõisas peetavate ajalooklubi ürituste sarja taga on Vana-Läänemaa ajaloo selts. Ajalooteaduse värskemat seisu tuleb laiemale üldsusele tutvustada, leiab ettevõtmise eestvedaja, arheoloog Mati Mandel.

Praegu on Lihula Pärnumaa koosseisus, kuid siin on fookuses Läänemaa, millest on läinud ajaloo jooksul mitu korda suuri tükke teiste maakondade alla.

"Tegelikult me räägime siin ka Läänemaa vanast suurusest, mis ulatus Pärnu jõest Nõvani ja merest kuni Märjamaani ja ka inimesi käib meil Veliselt näiteks, Haapsalust, Taeblast, Virtsust, väga mitmest kohast," ütles Mandel.

Enam kui 10 aasta jooksul on Mandel kutsunud Lihulasse loenguid pidama palju tuntud Eesti ajaloolasi.

"Üks pool on see, et me saame oma koduümbruse kohta rohkem teada. Tuleb meelde kohe meelde loeng kiviaegsest asustusest Läänemaal, väga palju põnevaid konkreetseid kohti ja uusi teadmisi. Teiselt poolt selline laiem pilt nagu täna oli loeng Poola arhiividest. Me keegi ei satu sinna kunagi, aga see tuuakse nii mõnusalt pühapäeva lõunaks koju kätte tänu Matile," rääkis ajaloohuviline Jürgen Kusmin.

Talvel käivad seltsilised koos kord kuus. Suviti on paus pikem, kuid siis korraldatakse ühiseid ekskursioone, rääkis Mandel. Lisaks on välja antud kolm artiklikogumikku ning neljas on praegu koostamisel.