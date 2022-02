Läti ettevõtted on vaktsineerimise motiveerimises edukaimad

Eestis on rohkem kui pooled ettevõtted motiveerinud töötajaid koroona vastu vaktsineerima. Lätlaste motivatsioon on Baltikumis aga kõige suurem, selgus ärinõustamisettevõtte PricewaterhouseCoopersi tippjuhtide uuringust.

Balti riikide tippjuhtide küsitluse järgi on kõige rohkem töötajaid motiveerinud vaktsineerima Läti ettevõtteid. Küsitluse järgi on seda teinud 74 protsenti ettevõtetest. Leedus ja Eestis on see protsent enam-vähem võrdne, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõige karmimaid meetmeid on rakendatud Lätis, kus 43 protsenti tippjuhtidest ütles, et nende ettevõtetes lõpetati töösuhe vaktsineerimata töötajatega. Leedus oli see protsent 16 ja Eestis kuus.

"Tippjuhid on teinud Eestis ka erinevaid samme või soodustusi selleks, et vaktsineeritust tõsta. Kõige rohkem on öeldud, et nad on võimaldanud kontoris vaktsineerimist. Sinna juurde kommunikatsioon on olnud päris oluline - miks vaktsineerida ja mida see meile ja töökeskkonnale annab ja on rakendatud ka rahalisi meetmeid – boonuseid, palgatõuse, vabasid päevi," sõnas PwC Eesti juhtivpartner Teet Tender.

"On ka negatiivset – on lõpetatud töölepinguidki. Eestis suhteliselt vähe Lätiga võrreldes. Ka palga suhtes on korrektuure tehtud, kuid see ei ole Eestis valdav olnud," sõnas Tender.