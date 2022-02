Lauristin: poliitiline müra on aeglustanud vaktsineerimistempot

Miks on Eestil läinud nii, et samal ajal kui teised Euroopa riigid juba saavad piiranguid maha võtta, räägitakse meil jälle haiglakoormuse kasvust ja liiga suurest vaktsineerimata inimeste hulgast?

Vahe on selles, et Taanis on vaktsineeritud kuni 90 protsenti, meil 60 ja täiskasvanutest 73 protsenti ja tõhustusdoose on meil saanud ainult kolmandik. Arstid seda kordavad, professor Maimets on rahulikul ja kindlal viisil öelnud, et see on ainus viis hoida haiglad töös ja ühiskond käigus.

Inimesed ei kuula enam rahulikke ja asjatundlikke sõnumeid, sest kogu poliitiline müra on läinud liiga suureks.

Koroona ja vaktsineerimise teema on meedia lahkel võimendamisel muutunud selliseks poliitiliseks vägikaikaveoks, müra tegemiseks ja inimestel on sellest kõrini. Inimesed ei pane enam selle müra sees tähele, mida ütlevad arstid. Minu meelest siin peaks kuulama ainult arste, neid inimesi, kes igapäevaselt selle haigusega kokku puutuvad.

Kas võib olla, et need inimesed, kes ikka veel pole vaktsineerima läinud, nad ongi vaktsineerimise vastased ja neid ei mõjutagi arstide jutt?

Ma ei usu et nad on kõik vaktsiinivastased. Suur hulk on lihtsalt neid, kes arvavad, et neid see oht ei puuduta, sest nad väljas üldse ei käi. Nad elavad kuskil täiesti kaugel maanurgas või on vanemad inimesed ja otsustavad, et nad ei lähegi kuskile. On võtnud endale selle eneseisolatsiooni pikemaks ajaks.

Ma pean enda kohta ka ütlema, olles nüüd ikkagi 81 aastat vana, et ma olen käinud aasta jooksul ainult viis korda Tallinnas, muidu käisin iga nädal. Sest ma ei taha sõita bussiga, ma ei taha inimestega kokku puutuda ja tegelikult on väga paljud inimesed Eestis jäänud sisuliselt eneseisolatsiooni ka selle tõttu, et ümberringi on nii palju vastutustundetut mängimist selle riskiga.

Milline see kommunikatsioon siis peaks olema, et need inimesed ei tunneks hirmu ja paanikat, vaid saaksid aru, et mõistlik oleks minna vaktsineerima?

Teadlased on teinud ju ammu-ammu eksperimente kõikvõimalike muude meditsiiniteemadega – inimesed kardavad näiteks minna hambaarsti juurde ja on tehtud eksperimente juba pool sajandit tagasi, kuidas teha hambaarstireklaami. Kui näidata hirmust hambavalu ja hirmsasti peale pressida, siis inimeste hirm lähebki suuremaks. Aga kui näidata seda, et kui tahad et sul oleks ilusad hambad ja kallim sulle naerataks, siis inimesed lähevad.

Nii et ikkagi on vaja positiivsemat ja rahulikumat kommunikatsiooni, mitte sellist surumist ja ähvardamist. Ja ikkagi seda tunnet, et inimene teeb sellega head, mitte ainult endale, vaid ka teistele. Inimene tahab ju tegelikult teha head. Aga kui ta tunneb, et teda sunnitakse head tegema, ega siis ta ei tee. Esiteks sunniküsimus ja teistpidi siis seda ühise positiivse vastutuse jagamise hetke tuleks tugevdada.

Mina pigem eelistaksin siin sellist positiivset sotsiaalmeediakampaaniat, professionaalset kampaaniat. Ma ausalt-öeldes ei lubaks enam poliitikutel rääkida koroonast ja vaktsineerimisest, täielikult kuulutaksin moratooriumi. Sest see ainult suurendab seda segadust ja umbusku nagu me näeme.

Mingil määral on ju kampaaniat ka tehtud?

Ega siis üks plakat ei ole veel kampaania. See peaks olema ikka läbi mõeldud läbi erinevate kanalite kuni selliste sümboolsete märkideni. Minul oleks väga hea meel, kui ma kui ma lähen loengusse ja mul on seal 30-40 tudengit ja kõik on vabatahtlikult endale külge pannud näiteks rohelise lindikese, mis ütleb mulle, et nad on koroonavabad ja vaktsineeritud ja nendel pole ohtu. Mina panen ka rohelise lindikese ja keegi ei pea kontrollima mingit passi vaid igaüks saab vabalt ja positiivselt näidata seda, et ta hoolib teistest inimestest ja temaga võib vabalt suhelda ja sellest ei ole kellelegi ohtu vaid ainult rõõm.

Kas võib öelda, et praegu justkui on riik käega löönud, et rohkem see vaktsineerimise tase meil niikuinii ei tõuse?

Seda käegalöömist võimendab ka meedia. Võib-olla ei olegi käega löödud, kuigi meedia kirjutab et on. See käegalöömise kalduvus on eestlastele ju ka omane. Me teame, et eestlased löövad käega purjuspeaga ujumises, purjuspeaga auto juhtimise ohu suhtes. Eestlastele kahjuks on omane selline ebamõistlik riskikäitumine. Arvatakse, et minuga ei juhtu ja siis kui on häda käes, siis on hilja.

Peale selle on praegu ka erinevate hirmude kogunemine. Koroona on üks asi, nüüd on meil sõjakriis, teed on libedad, inimesed kardavad maha kukkuda.

Kui inimene on hirmunud siis ta tõmbub kokku, nagu ka loom, kes hirmununa tõmbub kägarasse ja paneb nina nurka ja ei mõtlegi millegi peale ja ei teegi midagi. Osa inimesi lihtsalt panevad silmad kinni, kõrvad kinni ja ütlevad, et see ei puutu minusse. Sellist fatalismi on tegelikult palju.

Teiselt poolt näeme, et ühiskonnas hakkavad kuhjuma väga halvad sotsiaalsed protsessid. Kui me vaatame neid inimesi, kes on meeleavaldustel, siis mulle karjub sealt vastu inimeste äärmine äng ja frustratsioon. See ei ole mitte kas inimesed usuvad või ei usu poliitikuid, vaid siin on üldse usalduse langus.

Kui me koguaeg peame mõtlema selle, et teised inimesed võivad olla mulle ohuks, toimub selline vastastikune eemaletõmbumine. Selle tulemus pikalt võib mõjuda ühiskonnas üldisemalt kõikide sotsiaalsete suhete tardumisele ja sotsiaalsele usalduse langusele. See võib olla väga väga pikk ja halb tagajärg kogu ühiskonna jaoks.

Ehk isegi kui meil see meditsiinikriis saab läbi ja kõik kas põevad läbi või vaktsineerivad, siis ikkagi see sotsiaalne frustratsioon ja kriis jääb?

Jah, ühiskond on ikka kõvasti haiget saanud, seda kui palju, seda me ei tea.

See on asi millega peaks hakkama tegelema. Praegu on õige aeg hakata tõsisemalt mõtlema, et teha üks põhjalik ja lai koroonamonitooring, mis vaataks kõiki mõjusid inimeste käitumisele, kõiki hirmusid, mis on sellega seotud, nii-öelda kobarkriiside mõju inimeste psüühikale.

Kuna meil on nüüd teadusnõukojas ka sotsiaalteadlane, siis ma arvan, et riik võiks panna sellele raha, sest praegu on vaja näha kõikides valdkondades nii mitme kriisi koosmõju kui ka kriisikäitumise mõju ja tervisekäitumise mõju. Teistpidi ka inimeste muude motivatsioonide ja suhete muutumist, sest sellega me puutume ühiskonnas veel pikka aega kokku. Ühiskond on praegu üldiselt sotsiaalselt väga häritud ja frustratsiooni seisundis.

Räägitakse palju depressioonist, see on asja üks pool, aga selline laiem sotsiaalne stress, sotsiaalne frustratsioon, see võib olla alguses märkamatu, aga hakkab tegelikult väga palju mõjutama, võibolla täiesti ootamatus kohas.

Ja veel üks asi, kui me vaatame kuidas on ühele pulgale pandud kõik kultuuriasutused, kinod, muuseumid ja siis igasugused muud asutused, siis seda teadsid ju vanad roomlased, et kui on tegemist ohu ja stressiga, on vaja tsirkust. Kui on tegemist frustratsiooniga, siis üks väljapääsutee on jah tulla tänavatele ja karjuda, aga teine tee on minna kinno, minna teatrisse, kuulata muusikat.

Justnimelt sellise kriisi ajal peaks hoidma need võimalused võimalikult lahti.

Selleks, et kogu tervikut hoomata, oleks vaja väga põhjalikku ühiskonnamonitooringut – eesti ühiskonna seisund koroonakriisi kolmandal aastal võiks olla näiteks selle pealkiri. Väga soovitan teadusnõukojal seda asja kaaluda. Et see ei oleks akadeemiline uuring, mille tulemusi ootame kolm aastat, vaid tõesti erakorraline monitooring, kiiresti tehtav ja kiiresti analüüsitav.