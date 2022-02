Järva vald lõpetab gümnaasiumihariduse andmise

Järva vald on võtnud suuna oma koolides gümnaasiumihariduse andmise järk-järgulisele lõpetamisele.

Järva vallavolikogus esindatud poliitilised jõud on kokku leppinud, et sügisel Aravete keskkoolis enam 10. ja 11. klassi ei avata, kuid Järva-Jaani gümnaasiumis ja Koeru keskkoolis lõpetatakse gümnaasiumihariduse andmine kui õppureid napib. Vallavolikogu opositsioon peab reformi aga liiga leebeks ja leiab, et koolide gümnaasiumiaste tuleks õpilaste vähesuse tõttu kohe sulgeda. Olev Kenk