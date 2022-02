Vene-Ukraina pinged tõstavad kulla hinda

Venemaa ja Ukraina vahelised pinged tõstavad maailmaturul kulla hinda, kulla hind on nüüd viimase kaheksa kuu kõrgeimal tasemel.

Investorid muretsevad sõja puhkemise pärast ja nad hindavad kulla väärtuse stabiilsust. Seetõttu geopoliitilised pinged tõstavad ka kulla hinda. Kulla maailmaturu hind jõudis neljapäeval 1902 dollarini untsi kohta, vahendas The Wall Street Journal.

"Investorid tahavad geopoliitiliste pingete tõttu riske maandada," ütles finantsfirma John Hancock Investment Management analüütik Matt Miskin.

"Majanduslik ja geopoliitiline ebakindlus võib viia kulla maailmaturu hinna üle 2000 dollari untsist," leiab Miskin. 2020. aasta augustis oli kulla hind rekordilisel 2051 dollari tasemel.

USA föderaalreserv plaanib 2022. aastal tõsta intressimäärasid. See on USA riigivõlakirjade tootlused viinud pandeemiaeelsele tasemele ja vähendab ka kulla atraktiivsust.

Analüütikud eeldavad, et geopoliitiliste pingete leevenemisel langeb ka kulla hind. Kui Venemaa kaitseministeerium teatas eelmisel teisipäeval, et osa vägedest Ukraina piiril naaseb baasidesse, siis kulla hind langes 0,7 protsendi võrra. "Näete, kui tundlik on kulla hind praeguste geopoliitiliste pingete suhtes," ütles finantsfirma Standard Chartered analüütik Suki Cooper.