Itaalia valitsus kuulutas välja kaheksa miljardi euro suuruse energiapaketi

Itaalia kulutab energiakriisi tõttu kaheksa miljardit eurot, et toetada tarbijaid, ettevõtjaid ja kohalikke omavalitsusi. Peaminister Mario Draghi hoiatas samuti, et Venemaa-vastased sanktsioonid räsiksid rängalt Itaalia majandust.

"Kõik sanktsioonid, mis mõjutavad energeetikat, mõjutavad Itaaliat rohkem kui ühtegi teist riiki, oleme gaasist sõltuvad," ütles energiapaketti tutvustades Draghi.

"Sanktsioonid peavad olema tõhusad, kuid jätkusuutlikud," lisas Draghi.

Itaalia kulutab umbes kuus miljardit eurot, et aidata vaesemaid majapidamisi energiaarvete tasumisel. Samuti toetatakse ettevõtjaid ja kohalikke omavalitsusi. Rooma eraldab sel aastal veel 800 miljonit eurot, et aidata Itaalia autotööstusel üle minna energiasäästlikumatele sõidukite tootmisele. Järgmisel aastal toetab Rooma autotööstust veel ühe miljardi euroga, vahendas Financial Times.

"Valitsus proovib tagada, et energiahindade tõus ei vähendaks majapidamiste ostujõudu, soovime, et ettevõtted jääksid konkurentsivõimeliseks," ütles Draghi.

Rooma on alates eelmise aasta juulist kulutanud juba umbes 10 miljardit eurot, et toetada energiahindade tõusu tõttu vaesemaid majapidamisi.

Itaalia pangaliidu juht Antonio Patuelli hoiatas veebruaris, et riik seisab silmitsi suurima energiakriisiga alates 1973. aastast.

Lobifirma Confindustria hinnangul peab Itaalia tööstus energiakulude tõttu maksma 2022. aastal 37 miljardit eurot. 2019. aastal oli see summa kaheksa miljardit eurot, vahendas Financial Times.

"See on Itaalia ettevõtete jaoks jätkusuutmatu tase, see võib viia ettevõtete sulgemiseni," teatas Confindustria.