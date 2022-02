Tanel Kiik jätab tööstuses Covid-19 haigete isolatsiooninõude leevendamata

Veebruari alguses tegi Eesti kaubandus- ja tööstuskoda ettepaneku leevendada elutähtsaid teenuseid pakkuvate asutuste töötajatel samuti kui tervishoiutöötajatele isolatsioonis viibimise nõudeid.

Ettevõtjad eesotsas Viru Keemia Grupiga tõid põhjenduseks soovi leevendada suurt tööjõupuudust ja maandada riski, et tootmata jääksid toiduained või osutamata kaugkütteteenus.

Ettevõtjatele saadetud eitavas vastuses ütleb Kiik, et on küsimust arutanud nii teadusnõukoja kui ka valitsusega. Kiige sõnul on Eestis kehtiv kümnepäevane isolatsiooninõue isegi lühem kui WHO soovitatud 14 päeva. Kiik mainib ka teadusuuringuid, mis näitavad, et hoolimata sümptomite puudumisest on inimesed pärast viiendat haiguspäeva nakatamisohtlikud.

"Otsuse langetamisel oleme arvestanud, et Eestis on vaktsineerimisega hõlmatus alla Euroopa Liidu keskmise ehk riskid on selle võrra suuremad," teatas Kiik.

Ettevõtjad soovisid, et töötaja saaks naasta tööle tingimusel, et tema Covid-19 haiguse sümptomid on kadunud või taandumas ning kui nii tema kui ka tööandja kasutavad kõiki võimalusi leviku tõkestamiseks.

Terviseamet lubas alates 7. veebruarist Covid-19 tõttu karantiinis viibivatel tervishoiutöötajatel tööle naasta enne karantiiniperioodi lõppu. Põhjenduseks küsimusele, miks kehtib leevendus ainult meditsiinitöötajatele, sõnas ameti esindaja, et meditsiinitöötajad oskavad ennast ja teisi võimalike ohtude eest paremini kaitsta kui teiste valdkondade esindajad.