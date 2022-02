Käivitus Trumpi uus sotsiaalmeediaplatvorm

Trumpi uue sotsiaalmeediaplatvormi nimi on "Truth Social". Mõned kasutajad teatasid, et neil on probleeme oma konto registreerimisel, või et nad lisati ootenimekirjaga, vahendas Deutsche Welle.

Trump Media & Technology Groupi (TMTG) juht Devin Nunes ütles pühapäeval, et platvorm hakkab USA-s täielikult toimima märtsi lõpus.

Trumpi uus platvorm väidab, et võitleb sõnavabaduse eest ja loodab meelitada kasutajaid, kes tunnevad, et nende vaated pole hinnatud teistel platvormidel. Trumpi uus platvorm peab hakkama konkureerima mitme teise konservatiivse sotsiaalmeediaplatvormiga nagu Gettr, Parler ja Gab.

Trumpi kontol oli Twitteris umbes 88 miljonit jälgijat. Twitter sulges Trumpi kasutajakonto pärast seda, kui tema toetajad tungisid jaanuaris kongressihoonesse.