Päästeamet sulges demineerimistööde tõttu Kakumäe poolsaare otsa

"Täna kella 12-17 toimuvad demineerimistööd Haaberstis Kakumäe pankrannikul. Sel ajal on piirkonnas peatatud liiklus ning kehtestatud viibimiskeeld 250 meetri raadiuses," teatas päästeamet Twitteris.

Ameti pressiteate kohaselt helistas pühapäeval kell 13.50 häirekeskusesse inimene, kes teatas, et leidis Haabersti linnaosast Kakumäe pankrannikult lõhkekeha taolise eseme. Esmaspäeval asus päästeameti Põhja-Eesti pommigrupp leitud eset teisaldama ja hävitama.

Tegemist on eile leitud Teise maailmasõja-aegse lennukipommiga. Samas edastatud kaardilt on näha, et ohutsooni raadius on 250 meetrit ning selle sisse jääb kolm tänavat ning üle kümne hoone.

Kakumäe demineerimistööde ohuala kaart pic.twitter.com/nUpvjgUKKg — Päästeamet (@paasteamet) February 21, 2022

Päästeameti Põhja-Eesti pommigrupi juhataja Raido Taalmann rääkis ERR-ile, et pühapäeval tegelesid demineerijad lõhkekeha tuvastamisega ning tegid plaani, mida esmaspäeva hommikul asuti ellu viima. "Ehk evakueerisime 250 meetri raadiuses maismaal inimesed, et tagada nende ohutus," rääkis ta. "Kaugemale kui 250 meetrit ei peaks plahvatus mõjuma, kui see ka peaks toimuma," lisas ta.

Lisaks tagab merevägi merel ohuala kilomeetri raadiuses, ütles Taalmann

Tema sõnul oli leitud lõhkekeha 100-kilone lennukipomm.

Esmalt üritavad demineerijad pommi liigutada ja siis hävitada, rääkis Taalmann, aga ta ei osanud öelda, kaua operatsioon aega võtab, kuna see sõltuvat nii ilmast kui pommi seisukorrast.

Tema sõnul on politsei ohuala koostöös munitsipaalpolitseiga ära piiranud, kohal on ka kiirabi.

Taalmanni sõnul ei ole selline leid demineerijate jaoks väga tavapärane, kuid asulatest eemal selliseid asju ikka leitakse.

Päästeameti kehtestatud liikluspiirangud puudutavad bussiliine nr 21A, 21B ja 41B, mille liikumistee on lühendatud Landi peatuseni. Mõlemal Kakumäe tee sõidusuunal ei teenindata ajutiselt peatuseid Sooranna tee, Teeotsa, Soolahe tee ja Kakumäe, teatas päästeamet.

Lisaks öeldi, et inimesed, kes elavad Kakumäel päästetööde piirkonnas ning kelle ei ole kohta, kus ajutiselt peatuda, võivad Haabersti linnaosavalitsuse loal minna Haabersti päevakeskusesse, aadressil Õismäe tee 24.