Aserbaidžaani võimud vähendasid riigis veel rohkem sõnavabadust

Aserbaidžaani president Ilham Alijev kiitis 8. veebruaril heaks uue meediaseaduse. Seadus seab uued piirangud meediafirmade omanikele ja ajakirjanikele. Ajakirjanikud peavad järgima uusi reegleid, sealhulgas tõlgendama fakte ja sündmusi "objektiivselt", vahendas Rferl.

Seaduse väljatöötamisel osalenud riikliku meediagentuuri juhi Natiq Mammadli sõnul on selle eesmärk kaasajastada riigi meediaseadust ja tõsta ajakirjanike professionaalsust. Meediaeksperdid aga kritiseerivad teravalt uut seadust.

"Oleme väga mures selle seaduse pärast," ütles valitsusvälise organisatsiooni Piirideta Reporterid (RSF) Ida-Euroopa osakonna juht Jeanne Cavelier.

Paljud ajakirjanikud on Aserbaidžaanist põgenenud. Riigis praktiliselt puudub sõltumatu meedia, kõik uudistekanalid on valitsuse kontrolli all. Meediaekspertide sõnul võib sõnavabaduse olukord riigis veelgi halveneda.

Viimases RSF-i ajakirjandusvabaduse indeksis oli Aserbaidžaan 180 riigi seas 167 kohal. Endiste NSVL-i riikide seas oli madalamal kohal ainult Türkmenistan.

"Ajakirjanikud peavad nüüd ametiasutustele andma oma töö kohta pidevalt informatsiooni, see muudab nende jälgimise ja võimaliku kinnipidamise lihtsamaks," ütles Cavelier.

"Eriti jahmatab mind tõsiasi, et ajakirjanikud peavad järgima "objektiivset" faktide tõlgendamist. See on täiendav ettekääne sõltumatute ajakirjanike vanglasse panemiseks," lisas Cavelier.

Uue seaduse kohaselt peavad meediafirmade omanikud olema alaliselt Aserbaidžaanis elavad kodanikud. Meediaseaduse järgimist jälgib Aserbaidžaani meedianõukogu. Nõukogu liikmed määrab ametisse president.