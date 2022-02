Putin otsustab lähitundidel nn Donetski ja Luganski rahvavabariikide tunnustamise

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu kutsus julgeolekunõukogu kohtumisel president Vladimir Putiniga toetama Ukraina kahe isehakanud vabariigi iseseisvust. Kõik julgeolekunõukogu kohtumisel osalenud ütlesid, et toetavad seda, vahendasid "Aktuaalne kaamera" ja Reuters.

Välisluureteenistuse (SVR) juht Sergei Narõškin rääkis kohtumisel, et lääneriikide süüdistused, justkui plaanib Venemaa Ukrainat rünnata, on USA välisministeeriumis välja mõeldud sõjapropaganda.

Narõškini väitel on nende süüdistuste eesmärk provotseerida Ukrainat sõjategevusele.

SVR-i juht sõnas ka, et Venemaa peaks andma lääne partneritele viimase võimaluse sundimaks Ukrainat rahuprotsessi järgima.

Vene julgeolekunõukogu sekretär Nikolai Patrušev ütles kohtumisel Putinile, et lääs töötab Venemaa lagunemise nimel.

Tema hinnangul tasub Venemaal läänest ainsana kõnelusi pidada USA-ga. "Me peame pidama kõnelusi USA-ga, teised teevad seda, mida USA ütleb," sõnas Patrušev.

Putin ütles julgeolekunõukogule, et Venemaa peaks kaaluma Ida-Ukraina separatistlike regioonide Donetski ja Luganski tunnustamist.

Esmaspäeval esitasid isehakanud nn Donetski ja Luganski rahvavabariikide juhid Putinile palve nende iseseisvust tunnustada.

Putin ütles, et Venemaa kaalub nn rahvavabariikide tunnustamist, mitte ei annekteeri ja liida neid ametlikult Venemaa külge.

Presidendi sõnul teeb ta otsuse tunnustamise kohta veel esmaspäeval.

Kui Putin otsustab isehakanud nn rahvavabariike tunnustada, siis avab see Moskva jaoks võimaluse saata avalikult üksused nii Donetski kui ka Luganski regiooni nende kaitseks.

"Kui täna, homme või ülehomme otsustavad Vene võimud tunnustada terroristlikke rühmi, nn vabariike, siis rikuvad nad otseselt Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ning üldisemat rahvusvahelist õigust. See tähendab, et see on eelmäng võimalikule invasioonile, saates kohale niinimetatud rahusõdurid või kuidas nad neid nimetavadki," kommenteeris Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kirjutas Twitteris, et kogu maailm mõistab nn rahvavabariikide tunnustamise tagajärgi ning just nüüd tuleks keskenduda pingete leevendamisele.

"Mitte üksnes Ukraina, vaid kogu maailm jälgib nüüd Venemaa tegevust seoses nn Luganski ja Donetski rahvavabariikide tunnustamisega. Kõik mõistavad tagajärgi. Siin on palju emotsioone, kuid just nüüd peaksime me kõik rahulikult keskenduma deeskalatsioonile. Muud teed ei ole," kirjutas ta.