Teenetemärgi saanud õde: seda on raske sõnadesse panna

"See oli nii ootamatu, et võiks kasutada sellist väljendit nagu välk luuavarrest. Ei oleks osanud üldse aimatagi, et selline asi võiks tulla," kommenteeris Teder.

"Kui Eesti Vabariigi president peab seda oluliseks, et selle eest öelda aitäh, siis see on nii tähtis ja oluline, et seda on sõnadesse raske panna," lausus Teder.

Teder rääkis, et tema jaoks on kõige rohkem korda läinud inimeste tänu, mis on talle osaks saanud tema tööd tehes. "Ei olegi midagi öelda. Siis järelikult me ikkagi tegime õiget asja," sõnas ta.