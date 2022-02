ÜRO julgeolekunõukogu koguneb Ukraina olukorda arutama

USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa on palunud julgeolekunõukogu kokkutulemist, kuna Venemaa tunnustas Ukraina separatistlikke Donetski ja Luganski nn rahvavabariike, teatasid diplomaadid.

Julgeolekunõukogu liikmed Albaania, Iirimaa, Norra ja Mehhiko toetavad samuti 15-liikmelise kogu kiiret kokkukutsumist.

Julgeolekunõukogu eesistuja Venemaa diplomaat teataski hiljem, et nõukogu koguneb avalikult USA aja järgi esmaspäeva õhtul kell 21 (Eesti aja järgi kell neli teisipäeva hommikul).

Ukraina soovib Venemaa võimaliku rünnaku arutamist

Ukraina välisminister Dmitrõ Kuleba viitas 1994. aastal sõlmitud Budapesti memorandumile, mille alusel loobus Ukraina tuumarelvadest ja vastutasuks lubasid USA, Suurbritannia ja Venemaa garanteerida Ukraina julgeoleku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kiievi teatel on Donbassi kremlimeelsete poolelt tulistatud Ukraina suunas üle 80 korra, sealhulgas relvadest, mis on Minski lepete järgi keelatud. Ukraina hinnangul tuleb olla informatsiooni suhtes valvas.

Ukraina riikliku julgeoleku ja kaitsenõukogu sekretär Oleksii Danilov ütles, et Venemaa informatsioonikampaania Donetski ja Luhanski regioonis on võimas.

"Inimesi hoiatatakse, et meie väidetavalt ründame või tapame neid. Kui loed, mida nad kirjutavad, siis tõusevad juuksed püsti. Seda ei juhtu, sest meil on täiesti teistsugune plaan. Meie presidendi plaan konflikti lahendamiseks on poliitiline ja diplomaatiline," ütles Danilov.