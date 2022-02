Nicaragua president: Putinil on õigus isehakanud vabariike tunnustada

Nicaragua presidendi Daniel Ortega hinnangul oli president Vladimir Putinil õigus tunnustada kaht regiooni, mida kontrollivad Moskva juhitud separatistid.

"Olen kindel, et kui nad teevad referendumi nii nagu Krimmis, siis inimesed hääletavad territooriumite annekteerimise poolt Venemaaga," ütles Ortega.

Ameerika Ühendriikide Kesk-Ameerika mõju vastane Ortega ütles ka, et Ukraina katse liituda NATO-ga on oht Venemaale.

"Kui Ukraina saab NATO-sse, siis saavad nad öelda, et lähme Venemaa vastu sõtta ning see selgitab, miks Venemaa niimoodi käitub. Venemaa lihtsalt kaitseb end," lisas Ortega, kes on juhtinud Nicaraguat 2007. aastast alates.

Eelmisel nädalal külastas Venemaa asepeaminister Juri Borissov Nicaraguat, Venezuelat ja Kuubat ning lubas tihendada kahepoolseid suhteid kõigi kolme riigiga.

USA hinnangul olid eelmise aasta novembris toimunud Nicaragua valimised kallutatud Ortega poole ning kehtestas selle eest sanktsioonid Nicaragua ametnikele.