Kanada parlament kiitis heaks erakorraliste volituste andmise peaministrile

Seaduse kiitis parlament heaks 185 poolt- ja 151 vastuhäälega. Liberaalide vähemusvalitsus sai toetust juurde vasapoolsetelt Uutelt Demokraatidelt. Volitus lõpeb 30 päeva pärast, kui parlament seda ei uuenda.

Mõned opositsioonipoliitikud on nimetanud peaminister Trudeau kehtestatud erimeetmeid võimu kuritarvitamiseks. Dean Allison opositsioonilisest Konservatiivide parteist nimetas seda autoritaarseks sõjaväe stiilis meetmeks.

Roheliste partei liige Mike Morrice nimetas seadust sobimatuks vastuseks.

"Nii nagu mitmed saadikud on juba öelnud, siis on erakorralisuste seaduse kasutamine murettekitav pretsedent tuleviku proteste silmas pidades," lisas Morrice.

Protestijad soovisid esiti lõpetada piiriülese vaktsineerimiskohustuse veoautojuhtidele, kuid protest kasvas suuremaks meeleavalduseks Trudeau valitsuse vastu. Nad blokeerisid tihedaima liiklusega piiriületuspunkti Kanada ja USA vahel kuueks päevaks, raskendades kaubandust.

Peaminister Trudeau ütles esmaspäeval enne parlamendi istungit, et valitsus vajab jätkuvalt ajutisi erakorralisi volitusi. "Erakorraline seis ei ole läbi. On endiselt alles tõelised mured järgmistel päevadel," lisas Trudeau uudisteagentuuri Reuters teatel.

Nädalavahetusel taastas Kanada politsei korra Ottawas. Pealinnas kulus politseil kaks päeva, et puhastada tänavad protestijatest. Operatsiooni ajal vahistati 191 inimest ja viidi minema 79 masinat.

Trudeau kutsus inimesi koostööd tegema, lisades, et ei ole teada, millal pandeemia lõpeb, kuid see ei tähenda, et rahvana ei saaks alustada paranemist.