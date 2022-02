President Karis kohtub Kiievis Ukraina presidendi Zelenskiga

President Alar Karis on teisipäeval töövisiidil Kiievis, kus kohtub Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja peaminister Denõs Šmõhaliga.

"Sõidan Ukrainasse selle riigi ja rahva jaoks viimaste aastate ühel raskemal ajal, mil nad seisavad silmitsi agressiooniga. Ukrainal on Eesti, nagu ka terve NATO ja Euroopa Liidu kindel tugi. Eesti ei nõustu kunagi Venemaa ebaseadusliku otsusega lõhkuda Ukraina terviklikkust. Donetski ja Luganski piirkonnad on osa Ukrainast, nagu ka Krimm," teatas president Karis.

Karis ütles usutluses ERR-ile, et lääneriikide vastuseks Venemaa käikudele peaksid olema selged ja kiired sanktsioonid: "Palju muid variante ei ole."

Kas lääs peaks sanktsioneerima Venemaa juhte? Karis ütles, et efektiivsed on personaalsed sanktsioonid: "Ja ilmselt nii ka läheb."

"Tulevad ka järgmised sammud, kui sanktsiooonid ei pane [Putinit] Kremlis mõtlema teistmoodi," tõdes Karis.

Eestis ei pea mures olema, ütles Karis Putini esmaspäevaõhtust ajalooloengu sarnast telepöördumist kommenteerides.

"Balti riigid ja Eesti kui NATO riigid ei ole Ukrainaga võrreldavad," lisas president.

Eesti presidendi sõnum Ukraina liidritele on Karise sõnul, et Eesti on koos Ukrainaga.

"Kremli otsus tunnustada Ida-Ukraina separatistlikke piirkondi eraldi riikidena süvendab veelgi praegust julgeolekukriisi Euroopas ning näitab selgelt, et Moskva hülgas diplomaatia ja valis agressiooni," ütles Eesti riigipea. "Euroopa Liidul pole valikut – me peame kiirelt ja üksmeelselt kehtestama Venemaale uued ja mõjusad sanktsioonid."

Eesti ja Ukraina riigipea annavad kohtumise järel ühise pressikonverentsi, mis algab kell 11.50.