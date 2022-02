Ekspress Grupp kasvatas eelmisel aastal järsult käivet ja kasumit

Ekspress Grupi juhatus teeb ettepaneku jaotada dividendideks viis eurosenti aktsia kohta.

Neljanda kvartali müügitulu kasvas 18 protsenti, ulatudes 15,9 miljoni euroni. 12 kuu müügitulu kasvas kokku 20 protsenti ja ulatus 53,5 miljoni euroni.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul oli müügitulu kasvu taga peamiselt aktiivne online reklaamiturg, mis jätkas kasvu võrreldes traditsiooniliste meediakanalitega. "Reklaamikliendid on majanduse olukorraga kohanenud ja reklaamiäri kasv kõikides riikides näitab, et suurem osa ettevõtteid on suutnud muutuda digitaalsemaks ning avanud või kohandanud oma kauplemisviisid e-kanalitele. Loomulikult on lisaks heale reklaamimüügile kontserni tulemuse taga ka digitellimuste kasv," selgitas Rüütsalu.

Ekspress Grupi digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2021. detsembri lõpuks 62 protsenti võrdluses eelmise aastaga ja ulatus 135 000 tellimuseni.

"Digitellimuste kasv on ootuspärane ja tuleb peamiselt uute klientide arvelt ning näitab, et kontserni meediaväljaanded suudavad kõnetada järjest enam ka neid lugejaid, kes siiani pole olnud tellijad. Lisaks on kontsern suutnud pikemalt hoida olemasolevaid digitellijaid, vähendades digitellimuste voolavuse osakaalu ja suurendades keskmist digitellimuse eluiga. Näeme head potentsiaali edasiseks kasvuks eriti Lätis ja Leedus," lausus Rüütsalu.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli neljandas kvartalis 3,2 miljonit eurot ja 12 kuuga 8,2 miljonit eurot, mis on vastavalt 14 ja 39 protsenti enam võrreldes 2020. aasta sama perioodiga.

Hans H. Luige suurosalusega Ekspress Grupp, mis alustas tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid meediaportaale, annab välja päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti populaarsemaid ajakirju.