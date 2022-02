Ukraina teatel hukkus idarindel 2 ja sai haavata 12 sõdurit

Ukraina sõjavägi teatas oma Facebooki postituses, et on registreerinud 84 tulistamisjuhtu separatistide poolt. Raskesuurtükkide tuli avati 40 asumi suunas rindejoonel.

Ukraina on süüdistanud Venemaad vägivalla õhutamises, öeldes, et see on eelduseks Ida-Ukraina kahe piirkonna iseseisvuse tunnustamiseks ja vägede sisseviimiseks.