WSJ: Biden alustas ülemkohtu kandidaatide intervjueerimise protsessi

Ajalehe The Wall Street Journal teatel alustas USA president intervjueerimise protsessi, et valida välja uus ülemkohtu kohtunik. Allikate teatel kuulutab Biden oma kandidaadi välja veebruari lõpus.

Biden on varem öelnud, et kavatseb ülemkohtusse esitada mustanahalise naise. Hiljuti teatas pensionile minemisest ülemkohtu kohtunik Stephen Breyer.

Biden ütles veebruari alguses, et sõelal on neli kandidaati. Nimekirjas on 51-aastane Ketanji Brown Jackson, kes töötab praegu kohtunikuna USA pealinnas. Nimekrijas on veel California osariigi ülemkohtu kohtunik Leondra Kruger ja Lõuna-Carolina föderaalkohtunik Michele Childs.

Asjaga kursis inimene ütles ajalehele The Wall Street Journal, et intervjueerimise protsess on alanud. Telekanal CNN teatas esmaspäeval, et Biden alustas intervjuu protsessi viimast etappi. Valge Maja teatel kavatseb Biden oma kandidaadi välja kuulutada veebruaris.

Biden väidab, et ei soovi teha ideoloogilist valikut. Bideni sõnul otsib ta kohtunikku, kellel on avatud meel, mõistab põhiseadust ja tõlgendab seda viisil, mis on kooskõlas põhiseaduse peavoolu tõlgendusega.

Breyeri nimetas ametisse 1994. aastal demokraadist endine president Bill Clinton. Vabariiklasest endine president Donald Trump nimetas ametisse kolm ülemkohtu kohtunikku. Seetõttu on konservatiividel ülemkohtus suur enamus.