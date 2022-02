Liimets: Euroopa Ülemkogu tuleks kokku kutsuda

"Kindlasti tuleks kokku kutsuda Euroopa Ülemkogu, et seda küsimust arutada. Ülemkogu pädevuses on ka poliitiline otsus Euroopa Liidu poolsete sanktsioonide kehtestamiseks. Lähitundidel selgub täpsemalt, mis ajaraamis erinevad kohtumised toimuvad," ütles Liimets teisipäeva hommikul ERR-ile.

Brüsselis alustasid EL-i liikmesriikide suursaadikud hommikul kell 10.30 kohtumist olukorra arutamiseks.

Liimetsa sõnul tuleb arutusele, milliste sanktsioonidega vastata "sellele väga tugevale rahvusvahelise õiguse rikkumisele".

"Kindlasti on selge, et meie nende territooriumite Venemaa-poolse tunnustamist ei aktsepteeri ja ei saa kuidagi aktsepteerida, kuna see on rahvusvahelise õigusega vastuolus," lisas välisminister. Tema sõnul ei ole selliste vallutatud territooriumitega võimalik teha mingit majanduskoostööd.

"Loomulikult tuleb vaadata, kuidas edasi minna, et see rahvusvahelise õiguse rikkumine ei jääks tähelepanuta ning arutada koheselt sanktsioonide kehtestamist Venemaa suunas," rõhutas Liimets.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela teatas sotsiaalmeedias, et Euroopa Komisjon on Venemaa agressiivsete sammude puhuks ette valmistanud finantssantsioonid ja majandussanktsioonid ning Euroopa välisteenistus on välja töötanud ka sanktsioonid nende Vene ametiisikute vastu, kes on osalised esmaspäevastes otsustes osalised.

Liimets taunis Laaneti kommentaari

Palvele kommenteerida kaitseminister Kalle Laaneti hiljutist väidet, et kui Venemaa saab Ukrainaga ühele poole, siis järgmisena võivad sihtmärgiks sattuda Balti riigid, ütles Liimets, et see pole kohane.

"Eesti on juba 2004. aastast NATO liikmesriik ja meid kaitseb tugevalt NATO vihmavari. Sellesse me usume ja selle alusel on üles ehitatud ka meie kaitsevõime. Koos Eesti kaitseväega kaitsevad Eestit ka meie NATO liitlased. Nii, et kindlasti selline paralleeli tõmbamine ei ole asjakohane," rääkis ta.

"Kuid loomulikult on viimaste kuude arengute valguses muutunud julgeolekuolukord Euroopas. Me oleme näinud Vene vägede liikumist mitte ainult Ukraina piirialadele, vaid ka ühisõppuseid Valgevenes ja loomulikult on sellega kaasnenud ka julgeolekuolukorra muutus meie regioonis," lisas välisminister. "Seetõttu tuleb Eesti vaatest kindlasti jätkata NATO kaitse- ja heidutusmeetmete tugevdamist just nimelt praegu idatiival," ütles minister.