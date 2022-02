Soome eksperdid ei toeta Fennovoima tuumaprojektile ehitusloa andmist

Soome ja Venemaa firma Rosatom koostöös rajatav tuumaelektrijaam Hanhikivi 1 on juba varem rohkelt kriitikat ja keskkonnaaktivistide tähelepanu pälvinud. Tuumajaama ehituseks loodi energiafirma Fennovoima.

Fennovoima omandistruktuur seab tuumaprojekti tuleviku kahtluse alla. 66 protsenti firmast kuulub Soome firmale Voimaosakeyhtiö SF, ülejäänud osalus aga Venemaa Rosatomi tütarfirmale RAO Voima.

Kaks Soome professorit leiavad, et ehitusloa andmine saadaks lääneliitlastele praeguses olukorras vale signaali. Rosatom vastutab ka Venemaa tuumarelvade eest.

"Kui me selle praeguse Fennovoima struktuuri juures investeerime tuumaenergiasse, siis toetame otseselt Vladimir Putini geopoliitilisi eesmärke," ütles Helsingi ülikooli politoloogia professor Veli-Pekka Tynkkynen.

Turu ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professori Kari Liuhto sõnul on Fennovoima projetkiga seotud hulk riske.

"Fennovoima projekt jõuab kindlasti sel aastal Soome valitsuse ette. Kui Venemaa Ukrainat ründab, siis minu arvates tuleks see projekt peatada," ütles Liuhto.

Fennovoima projekt on Soomes poliitiliselt tundlik küsimus. Rosatom on projektile kulutanud juba sadu miljoneid eurosid. Fennovoima projekt on seotud ka geopoliitikaga. Kaitseministeerium on palunud projektile julgeolekuhinnangut. Moskva aga soovib tõestada, et Vene tuumatehnoloogia vastab lääne standarditele.

Tynkkyneni hinnangul suurendaks Fennovoima tuumajaam Soome sõltuvust Venemaa energiast. "Lisaks naftale, gaasile, kivisöele ja puidule muutuks Soome sõltuvaks ka Venemaa tuumaenergiast," ütles Tynkkynen.

Professorid leiavad, et poliitikud peavad võtma Fennovoima projekti suhtes seisukoha, kui Venemaa peaks Ukrainat ründama. Professorid siiski eeldavad, et sõja puhkemise korral lõpeb ka Fennovoima projekt.

"Kui Venemaa tungib Ukrainasse, siis ma ei usu, et Soome valitsus annab ehitusloa," ütles Liuhto.

"Miks peaksime leppima sellise projektiga, mis teenib Putini geopoliitilisi vajadusi," ütles Tynkkynen