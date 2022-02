Raik: kriisi leevendaks vaid piisavalt tugevad sanktsioonid

välispoliitika instituudi direktor Kristi Raik ütles, et reaalsustaju kaotanud Venemaa president Vladimir Putin ei paista otsivat kriisist tagasiteed ning tema tegevus võib muutuda enesehävituslikuks. Võimalus tema peatamiseks peitub Raiki sõnul piisavalt tugevates sanktsioonides, mis annaks märku, et edasine agressioon muutub liiga kulukaks.

"Putin tegi üllatava käigu, mis muudab keerulisemaks kokkuleppele jõudmise sanktsioonide osas," ütles Raik ERR-ile.

Raiki sõnul on Lääne seisukohad uute tugevate sanktsioonide osas olnud liiga tugevalt seotud ühe stsenaariumiga – Venemaa laiaulatusliku sissetungiga Ukrainasse.

"Nüüd on Putin astunud sammu, mis räigelt rikub rahvusvahelist õigust ja Ukraina territoriaalset terviklikkust, kuid pole selline sissetung, mida lääs ette nägi. Ühtsuse säilitamine muutub raskemaks," sõnas Raik.

Raik lisas, et täiendavad sanktsioonid kindlasti tulevad, aga kui need jäävad oluliselt nõrgemaks kui ettevalmistatud kõvad sanktsioonid, siis annab see Putinile vale signaali ja tekitab arvatavasti ka lahkarvamusi lääneriikide hulgas.

"Hetkel on väga vaja tugevaid vastusamme, sh jõulisi sanktsioone," ütles Raik.

Raiki sõnul on de-eskalatsioon ehk võimalik, kui Putin hindab, et edasise eskaleerimise hind läheb liiga kulukaks ja tagajärjed Venemaa jaoks ohtlikuks.

"Seega peamine viis on ikka asetada agressioonile võimalikult kõrge hind ja ebameeldivad tagajärjed. Teiseks tuleb veelgi tugevdada lääne toetust Ukrainale. Kuid seni pole lääs suutnud Venemaad peatada ja pole kindel, kas see ka lähiajal õnnestub," lausus Raik.

Raiki hinnangul on veelgi laiema sõjalise konflikti oht taas kasvanud. "Putini eesmärk ei ole kunagi piirdunud Donbassiga, vaid ta soovib taastada kontrolli Ukraina üle. Nn rahvavabariikide tunnustamine oli Kremli vaatest üks samm lähemale selle eesmärgi suunas. Tulevad ka järgmised sammud – mis kujul, seda on võimatu täpselt ennustada, kuid Putin oma eesmärkidest ei loobu," rääkis Raik.

Küsimusele, kas Putin saab esitada nn rahvavabariikide tunnustamist venemaalastele võiduna, vastas Raik, et kodumaise publiku veenmine pole Putinile lihtne, kuid see on hetkel teisejärguline seik.

"Ta saab küll esitada tunnustamist kodumaisele publikule võiduna, kuid arvamusküsitluste kohaselt ei ole Vene ühiskonnas soodsat pinnast sellise sammu tervitamiseks. Levada küsitluste järgi venelased sõda ei taha," sõnas Raik.

"Putini reaalsusetaju on kadunud ja taganemisteed ta ei paista otsivat. Võimalik, et varem või hiljem muutub Putini tegevus enesehävituslikuks," ütles Raik veel.